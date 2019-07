Cécile Djunga : des scampis à l'ail entre deux spectacles

Cette semaine, Jean-Luc Daniel est parti à la rencontre de Cécile Djunga. Elle nous a fait l’honneur de cuisiner et partager son plat préféré : les scampis à l’ail.

Sensations, odeurs, souvenirs d’enfance et d’amitiés liés de loin ou de près à ce plat : c’est la promesse de cette émission "feel good", riche en émotions. Avec une bonne humeur à toute épreuve et un goût sûr pour les surprises, Jean-Luc a, comme toujours, créé un moment original et gourmand autour de la préparation de cette recette.

Avant de cuisiner son plat préféré, Cécile se prêtera pour son plus grand plaisir à un concours shopping. Plus tard, elle éprouvera quelques sensations fortes sur terre et dans les airs. Le reste de la journée, quant à lui, sera plus calme : visite privée au Musée de l’Afrique et standing dîner dans ses jardins, entourée de ses proches et de quelques surprises sucrées et dansantes.

La bonne humeur et la bienveillance de Jean-Luc et de Cécile sont contagieuses. Laissez-vous surprendre ce samedi 6 juillet à 18h45 sur la Une !