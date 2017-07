Cathy Immelen pêche la crevette à Ostende !

Actuellement en vacances, Cathy a un peu plus de temps pour s'adonner à ses passions. Récemment rentrée du Japon, elle s'est relancée dans une de ses anciennes activités pour son plus grand bonheur : "j'ai repris un abonnement illimité de Yoga. Du coup, deux fois par jour, je me fais une séance ! J'ai un peu l'impression d'être en stage (rires) ! Je suis un peu dans l'optique de manger sain, de me revitaliser parce que le reste de l'année je n'ai pas trop le temps de le faire."

En attendant donc de la revoir à la rentrée, vous pourrez voir sa journée surprenante ce samedi 5 août sur La Une à 18h00.