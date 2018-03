"Mon oncle Charlie" rythme vos débuts de soirée sur la RTBF

"Mon oncle Charlie" est une sitcom qui traite de la famille recomposée sur le ton de l'humour. Après avoir joué ensemble dans "Hot Shots", Charlie Sheen et Jon Cryer incarnent deux frères que tout oppose : l'un mène une vie de riche célibataire, tandis que l'autre est fraichement séparé et père d'un garçon de 10 ans. Ils vont apprendre à cohabiter ensemble malgré leurs différences pour offrir un foyer à Jake, qui a plus de ressemblances avec son oncle Charlie qu'avec son propre père...