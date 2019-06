Un crossover entre "La stagiaire" et "Capitaine Marleau" ? Michèle Bernier en rêve !

Michèle Bernier ne serait certainement pas contre. Interrogée par Télé 7 Jours en février dernier à l'occasion de la sortie de "La stagiaire" saison 4, l’actrice qui est devenue grand-mère, a avoué qu’elle adorerait "tourner dans un épisode de Capitaine Marleau". Habituée à recevoir des guests de prestige, cela ne semble pas impossible pour la série policière. Un nouvel épisode est actuellement en préparation avec Mélanie Doutey.

Mais la comédienne va encore plus loin en proposant "mieux encore, un crossover entre Marleau et La Stagiaire. Ce serait vraiment épatant." Imaginer la flic plus vraie que nature et l’incontournable Constance Meyer mener une enquête de concert à de quoi faire rêver !

Ce qui est certain en revanche, c’est que Michèle Bernier sera bien de retour avec une saison 5 de sa série judiciaire. Elle reprend le chemin des plateaux cet été. En attendant, elle vous donne rendez-vous dans un épisode de la collection "Meurtres à" sur La Une.