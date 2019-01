Stéphane Bern : Premiers pas en tant que comédien

Stéphane Bern semble ne pas avoir assez d'occupations entre la télévision, la radio et la littérature que pour se lancer dans la comédie ! Plus qu'enthousiaste, le journaliste et écrivain français s'est exprimé sur cette première expérience pour Télé-Loisirs :

" Je découvre que c’est merveilleux d’être une autre personne et de mettre sa propre vie entre parenthèse pendant un mois.

René Manzor a fait un deal avec moi : 'Tu veux jouer la comédie ? Alors tu vas devoir te mettre en condition. Et te couper de ta vie : plus de portable, plus de Monsieur Patrimoine, plus de télé !' Très discipliné, j’ai rompu tout contact avec Paris. Bref, je suis pour quatre semaines le "lieutenant de gendarmerie Muller "