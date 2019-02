Pierre Arditi dans le nouvel épisode de "Meurtres à"

"J'aime bien la province, c'est une vie qui me plaît. Il y a une espèce de calme, de paix de vie qui, à mon âge comme dit l'autre, me séduit plus maintenant qu'il y a 25 ans" s'exprimait l'acteur au micro de France 3.

C'est au coeur d'un drame familial que Pierre Arditi se retrouve sous les traits d'Étienne Ronsard, chirurgien qui, après le décès de son fils, Major de la Crime à Colmar, doit face à son petit-fils qu'il ne connaît pas du tout. Et pour cause, le père et le fils ne se voyaient plus depuis plusieurs années...