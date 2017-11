Olivier Marchal : le changement de carrière qui lui a sauvé la vie

Bien avant de réaliser "Gangsters", "36 quai des Orfèvres" ou encore "Les Lyonnais", Olivier Marchal exerçait comme inspecteur de police au sein de la brigade criminelle de Versailles avant de se retrouver dans une section antiterroriste. Témoin d’atrocité au quotidien, une affaire de meurtre particulièrement difficile va le plonger dans la dépression et l’alcoolisme en 1982.

"Ce jour-là, j'ai réalisé ce qu'était la barbarie et l'horreur à figure humaine. J'aimais pourtant mon statut de policier. Je l'avais choisi. J'y croyais. Mais tout a basculé. J'étais trop sensible" expliquait-il dans Figaro. "J'avais peur. J'ai commencé à boire, à me défoncer en prenant toutes sortes d'expédients. J'étais à la dérive".