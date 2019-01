Nouvel épisode de "Meurtres à" avec Virgine Hocq, Bruno Wolkowitch et Daniel Russo

Et cette dernière prend vite un nouveau tournant lorsque l'équipe en charge de l'enquête découvre que la propre grand-mère de la victime est morte au même endroit et ce quatre-vingts ans plus tôt !

Est-ce là une simple coïncidence ou, comme l'affirment quelques anciens, fruit d'une mystérieuse malédiction ?...

L'enquête sera aussi l'occasion pour nos deux enquêteurs de faire parler les taiseux morvandeaux les plus récalcitrants.

Elle promet de ne pas être de tout repos et sera également l'occasion, pour ce couple qui, à priori, n'a rien en commun, de se découvrir.