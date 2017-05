Mais que devient Frédéric Diefenthal ?

Frédéric Diefenthal sera au générique d'un épisode d'une nouvelle série intitulée Crimes parfaits. Dans celle-ci, le spectateur débutera l'épisode en connaissant l'identité du tueur. Celui-ci, persuadé d'avoir commis le crime parfait, devra être démasqué par un inspecteur qui tentera de mettre à jour la petite faille dans le plan.

Deux épisodes sont déjà prévus et Frédéric Diefenthal apparaîtra au générique du second. Dans le premier on retrouvera Gérard Darmon.