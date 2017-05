Les acteurs de "Profilage" et "Plus Belle la vie" réunis dans une autre série

Meurtres à La Ciotat La découverte du corps d'un homme pendu dans un hangar des chantiers navals de la Ciotat plonge la jeune commissaire Anne Sauvaire au coeur d'une histoire enfouie dans le passé des habitants de la Ciotat et des anciens ouvriers des chantiers navals.Le journaliste Batti Vergniot va l'accompagner dans cette enquête complexe sur fond d'anciens conflits sociaux et de non-dits, sans se douter des conséquences de son investigation. Les recherches personnelles et discrètes d'Anne sur le passé de son père vont se percuter avec une enquête difficile, au coeur d'une ville effacée et discrète, au sein de laquelle la loi du silence n'est pas un mythe. Le passé est le passé. Alors que survient un deuxième meurtre, l'enquête s'enfonce...