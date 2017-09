L'étonnant point commun de Xavier Deluc de " Section de recherches " avec Tom Cruise !

Accro à l’alcool et la drogue dans le passé, le comédien de 59 ans révèle avoir été sauvé par la scientologie qu’il a rejoint en 1988 et avec qui il a fondé une association en 1991 nommée " Non à la drogue, oui à la vie ". " J’étais en train de brûler ma vie par les deux bouts. J’ai vraiment fait, à un moment donné, le con avec la drogue et l’alcool " a-t-il confié à Ici Paris.