L’animateur Michel Cymes se lance dans une carrière d’acteur : suivez ses débuts sur la RTBF !

Dans cet épisode inédit de "Meurtres à", notre acteur en herbe fera ses preuves dans la peau d’un médecin légiste, what else !

"J'ai des patients deux fois par semaine à l'hôpital, s'ils me voient dans un rôle de médecin dans une fiction et que je leur annonce une maladie grave le lendemain, ils vont encore me voir comme médecin. Si je joue un truand, c'est un peu compliqué quand même !" confiait-il à RTL à propos de ce rôle qui lui sied comme un gant… médical !

Mais attention, c’est sans prétention qu’il se lance dans ce nouveau défi : "Je veux juste m’amuser et, dans la vie, quand on se lance un petit défi dans un domaine qui n’est pas le sien, c’est toujours assez excitant. J’ai envie (…) de voir si je suis capable de jouer, c'est tout. "

Jouant le jeu jusqu'au bout, il a lui-même effectué ses cascades.