Jean-Baptiste Maunier : son retour sur le devant de la scène !

C'est une bonne nouvelle également puisque son retour sur scène est accompagné d’un retour à la musique, lui qui l'avait pourtant vite abandonné au profit de sa carrière d’acteur.

"Elle m'a un peu quittée notamment dans la période de la mue. Je crois que j'ai mis du temps à faire le deuil de ma voix d'enfant" confiait-il au micro de RTL.

"Ça m'a un peu chamboulé. (...) Chaque année, l'envie revenait avec Les Enfoirés mais je ne me considérais pas comme un chanteur. Jean-Jacques Goldman et Patrick Fiori me demandaient : 'Est-ce que tu vas refaire de la musique ?'. Ils ont planté cette petite graine dans ma tête" poursuit celui qui vient de sortir son premier album solo fin 2017, "Nuits revolver".

Petit à petit, l’artiste prend enfin son envol...