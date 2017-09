Cécile Bois quitte son rôle de Candice Renoir pour enquêter dans "Meurtres à Sarlat"

La saga "Meurtres à..." donne toujours l’occasion de découvrir de jolies régions de France, d'incroyables enquêtes sur fond de légendes et de faire jouer ensemble les duos de comédiens les plus improbables ! La chanteuse Lorie, Hélène de Fougerolles à Strasbourg, Antoine Duléry et même les acteurs de "Profilage" et "Plus Belle la vie", ils se sont tous pliés au jeu.

Ce jeudi 21 septembre à 20H30 sur La Une, c'est Cécile Bois, l'héroïne de Candice Renoir, et Thierry Godard qui mèneront l'enquête à Sarlat.