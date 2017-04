La nouvelle miss météo de la RTBF est connue !

Après une formation en comédie musicale et donc une maîtrise de la danse et du chant, Cécile Djunga s'est lancée avec succès dans l'humour, ajoutant une corde de plus à son arc. Elle apparaît ainsi dans La Tour du Bagel, dans la saison 8 du Jamel Comedy Club ou dans Signé Taloche.

Lauréate de plusieurs prix prestigieux (Championne du monde de Comédie, Concours WCOPA à Hollywood, Premier prix Jeunes Talents au Festival international du Rire de Liège), l'humoriste a su séduire par son dynamisme, sa fraîcheur et sa modernité. Après une formation à France Météo, vous retrouverez Cécile Djunga à 12h50, à 17h25, à 19h25 et à 20h15 sur La Une et à 22h30 sur La Deux. Sans oublier Auvio quand vous le souhaitez... Ainsi que dans les JT lorsqu'un point trafic ou météo s'imposera et sur le site info de la RTBF dans les articles météo.