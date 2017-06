Cécile Djunga réagit face aux commentaires racistes

A côté des nombreux messages d'encouragement que l'humoriste à reçu se faufilent, hélas aussi, des propos bien plus désobligeants comme elle nous l'explique : "J’ai lu beaucoup de commentaires extrêmement racistes. On m’a même comparée à une terroriste."

Face à ces accusations injustes, la jeune femme de 28 ans a réagi: "Se faire insulter ce n’est agréable pour personne ! Mais se faire insulter pour sa couleur de peau ça me touche particulièrement. Je me sens on ne peut plus belge, j’ai été élue mascotte des Diables rouges, ce n’est pas pour rien. Quand je lis des messages " On n’aurait pas pu trouver une vraie Belge de race blanche ? ". Ça me choque mais ça me donne aussi plus de force, la niaque !"