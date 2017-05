Cécile Djunga, nouveau visage de la météo : " j'aimerais avoir une place dans le cœur des Belges "

Allez-vous mettre vos talents d’humoriste et de comédienne au service de cela ?

Je vais devoir me calmer (rires). Ce n’est plus comme sur La Deux (Juste à temps !) ou je pouvais prendre mon parapluie et chanter " Singing in the rain ". Mais c’est encore mieux… je vais devoir être plus subtile pour apporter de l’humour et de la légèreté.

La météo, c’est un beau tremplin pour vous ?

Oui ! Je ne me rendais pas compte de l’importance que ça avait aux yeux des Belges. Mais on rentre tous les jours dans leur salon, dans leur intimité. Les gens prennent ça extrêmement à cœur et du coup, moi aussi. C’est une place que j’ai envie d’acquérir dans le cœur des belges !

Je veux faire ça en parallèle de ma carrière d’humoriste qui est vitale pour moi. Les gens pourront venir me voir sur scène les jours où je ne présenterai pas la météo !