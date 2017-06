Vienne et Faro, deux voyages en famille à vivre ce vendredi dans "Mes Premières Vacances"

Pour le 5ème épisode de Mes Premières Vacances, ce vendredi 23 juin, Sara De Paduwa vous propose de vivre deux voyages en famille, à Vienne et à Faro!

Pour Yvette et sa petite fille (et filleul) Stéphanie, direction Vienne (en Autriche), ville historique et capitale de la musique classique ! Au programme, une balade entre tradition et modernité pour notre duo : visite des quartiers romantiques de la vieille ville et dégustation d’un véritable "goulash" dans un restaurant traditionnel viennois.

Les deux vacancières ont également eu droit à virée de nuit surprise et "décoiffante" dans l’une des salles de concert "hardrock" qui parsèment les nouveaux quartiers.

Pour couronner le voyage avec émotion, Sara De Paduwa leur a réservé une surprise faite sur mesure : une promenade en calèche traditionnelle ! Les deux femmes ont profité, ensemble, d’un dernier moment féerique dans l’une des plus belles villes européennes avant de s’accorder une dernière virée dans un parc d’attractions mythique : Le Prater !