REVOIR l'émission "Mes Premières Vacances" en Crète et à Barcelone!

Ce vendredi, le deuxième épisode de "Mes Premières Vacances" vous a emmenés à la découverte de deux destinations ensoleillées : la Crète et Barcelone!

Revivez le voyage de Kevin et Maurine, les deux amis branchés de Bruxelles, qui ont décollé pour Barcelone et ses charmes architecturales (et ses boutiques tendances!)

Mais aussi le séjour de Pascal et Catherine, le couple d'agriculteurs qui a pu découvrir les produits et savoirs-faire locaux de l’île de Crète, avec un petit cours de Sirtaki en cadeau!