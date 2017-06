Ce vendredi, "Mes Premières Vacances" vous a proposé de partir en famille avec Yvette et Stéphanie à Vienne et à Faro avec Deana et Aïssa!

Revivez le séjour Romantico-Rock'n'Roll de la grand mère branchée et sa petite fille, et le voyage tout en émotion du duo père/fille dans la capitale de l’Algarve