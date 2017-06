Ce vendredi, "Mes Premières Vacances" a emmené Muriel et son amie Bouchra à Paris, et le célèbre Friktish des Héros du Gazon à Tenerife!

Revivez le voyage unique des deux amies dans la ville Lumière avec la visite exceptionnelle et privée de la Tour Eiffel mais aussi le séjour ensoleillé de Philippe Leclercq et ses enfants sur la plus grande des îles de l’archipel des Iles Canaries.