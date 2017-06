Ce vendredi, "Mes Premières Vacances" a emmené le binôme infernal Stéphanie et son frère Nicolas à Ibiza, et le duo mère/fille Magda et Elodie à Ljublana!

Revivez le séjour endiablé des frère et sœur sur l'île de la fête et le voyage nature offert par Elodie à sa maman Magda!