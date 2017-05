L'interview "vacances" de Sara De Paduwa !

A partir du vendredi 19 mai, Sara De Paduwa vous donne rdv durant six semaines sur la Une à 20h20 pour la nouvelle émission "Mes Premières Vacances".

A cette occasion, nous lui avons posé quelques questions sur le thème des vacances, bien évidemment !

Sara, quel est votre premier souvenir de vacances ?

Mes premiers souvenirs de vacances sont à la mer du Nord, à Blankenberge, avec ma grand-mère paternelle. On partait chaque année avec les cousins.

Quel est votre meilleur souvenir de vacances ?

Mon meilleur souvenir (ils sont nombreux! :-) ) c'est au mois de février, dans les Vosges, où Rafaël (mon fils) a commencé à skier. On a découvert le ski à 4, en famille, c'était génial ! Avec même une nocturne sous la neige. Mémorable.

Quel est votre pire souvenir de vacances ?

Pire souvenir mais qui s'est transformé en très bon... c'était vers 2008 quand on est parti Pablo (mon compagnon) et moi en Ardèche à la dernière minute. C'était du camping, on était pas du tout équipé, on est parti à "l’arrache". On a très très mal dormi mais, en y repensant, c'était tellement énorme qu'on se marre ! C'était vraiment les vacances "poisses" ;)

Plutôt plage ou montagne ?

Les 2 si possible ;) On a la chance de pouvoir partir 2 fois par an, donc on fait les 2, pas très loin mais on en profite à fond ! Ça passe si vite !

Plutôt city-trip ou long voyage ?

Plutôt voyage en famille pour l'instant ;) Une ou deux semaines, je ne sais pas si c'est un long voyage ;) On a la chance de pouvoir en profiter... Avec Pablo, on a des rêves de grands voyages comme le Canada ou l'Amérique du Sud à moto... C'est pour plus tard, on verra bien !

Plutôt camping ou hôtel ?

J'ai beaucoup campé, notamment entre 15 et 30 ans mais là, avec les enfants, on aime plutôt dormir dans du "dur", hôtels, maisons ou chambres d'hôtes.

Plutôt vacances en famille ou entre amis ?

300% famille!!!! Les enfants grandissent si vite, on veut en profiter à fond ! Les amis, c'est pour la vie, on en profitera en groupe, plus tard en jouant pourquoi pas au Whist ou à la Belotte HAHAHHAHA

Plutôt farniente ou visites culturelles ?

Avec mon train de vie quotidien, le rythme très soutenu de mes semaines à 300 à l'heure, farniente sans hésitation ! Pour l'instant, j'adore apprendre des truc au travers des livres ou des bons documentaires...

Vous êtes du genre à organiser vous-même vos vacances ou vous passez par une agence de voyage ?

Ça fait bien longtemps que je ne suis plus passée par une agence ;-) A quatre, le budget est limité. Avec internet, on peut trouver des vrais bons plans !