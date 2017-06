Ibiza et Ljubljana ... Soleil et verdure pour le 4ème épisode de Mes Premières Vacances!

Plutôt plage, cocktail et fiesta ou nature, balade et détente ? Ce vendredi 16 juin, dans le 4ème épisode de "Mes Premières Vacances" à 20h15 sur la Une, Sara De Paduwa vous emmène faire la fête à Ibiza avec Nicolas et Stéphanie, et vous ressourcer à Ljubljana avec Magda et Elodie!

Pour ce duo mère/fille, tout commence au rayon tourisme d’une librairie à Huy ... C'est là que Sara et Elodie, surprendront Magda en lui annonçant la grande nouvelle : un voyage en Slovénie, la capitale verte européenne. Destination idéale pour cette amoureuse de la nature et de l'architecture.