Ce vendredi 2 juin, le Friktich des "Héros du Gazon" part en vacances!

Première étape cruciale : le voyage en avion ! Une véritable épreuve pour Philippe, un jeu d’enfants pour Déborah (14 ans) et Aurélien (12 ans) !

Direction la plus grande des îles de l’archipel des Iles Canaries et ses plages de sable blanc et noir.

Philippe et ses enfants y découvriront avec émerveillement leur l’hôtel de luxe, la piscine, la salle de fitness, les parties de jeux endiablées, et surtout, leur jacuzzi personnel !