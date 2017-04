Embarquez à bord de "Mes Premières Vacances", tous les vendredis, dès le 19 mai, sur la Une!

Envie de vous évader le temps d'une soirée?

Dans quelques semaines, embarquez à bord de "Mes Premières Vacances", l'émission feel good de cette saison, qui vous fera voyager aux quatre coins de l'Europe!

Tous les vendredi, dès le 19 mai, Sara De Paduwa vous propose de découvrir deux destinations magiques, à travers les yeux de duos qui ne sont jamais partis en vacances!

Une occasion unique pour ces tandems de vivre des moments exceptionnels de découvertes, d'échanges et d’émotions diverses à deux ! Quelques jours avant le départ, Sara De Paduwa leur annoncera la grande surprise, en mode "caméra cachée" !

L'animatrice usera de stratagèmes originaux pour surprendre le futur vacancier quand ils s'y attendra le moins : au magasin, lors d'un faux entretien d'embauche, au restaurant, ...

Et oui, l'un des deux vacanciers est bien entendu dans la combine, puisque c'est lui qui a tenu à mettre à l'honneur un proche.

Au fil de ces 6 émissions, vous serez embarqués dans des histoires touchantes et vivrez des séjours inédits. Ceux de 12 duos de frères et sœurs, d'amis, de parents et leur(s) enfant(s), de couples, et même d'une grand-mère et sa petite fille!

Ils s'envoleront vers des destinations de rêve : Malte, Édimbourg, la Crète, Barcelone, Paris, Ténériffe, Ibiza, Ljubljana, Faro, Vienne, Naples et Majorque!

Vous suivrez notamment le voyage farniente VS sensations fortes des deux sœurs, Queenie et Indiana, le périple écossais de Danny et sa fille, Mélissa, le voyage festif et endiablé de Nicolas et Stéphanie, ou encore le city trip riche en découvertes d'Elodie et sa mère, Magda.