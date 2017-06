Dernière étape sur la route de "Mes Premières Vacances" : Naples et Majorque!

Dernière étape sur la route de "Mes Premières Vacances" ce vendredi 30 juin! Deux voyages romantiques à vivre à Naples avec Tania et Juliano et sur l’île paradisiaque de Majorque avec Pol et Myriam!

Myriam, 44 ans, est une maman de cinq enfants qui n’a jamais pu se permettre de voyager. Cette grande passionnée de poupées en porcelaine n’a même jamais eu le plaisir de voir la mer ! Son compagnon Pol a décidé qu'il était temps de changer cela !

Sara De Paduwa et son complice, ont donc simulé un faux reportage chez Myriam sur ses fameuses poupées. Un subterfuge parfait pour lui annoncer la surprise !

Les deux amoureux se sont ensuite envolés pour Majorque avec un programme détente : séances shoppings, visite de la ville de Palma et longues baignades dans l’eau cristalline ! Une première pour Pol qui a toujours eu la phobie de l’eau !

L’occasion aussi de se retrouver à deux, loin de tous les soucis du quotidien.

Pour clôturer le voyage, Sara à prévu une magnifique surprise pour permettre à Myriam de concrétiser un autre rêve : celui de nager avec des dauphins !