Ce vendredi, Tenerife et Paris sont vos destinations vacances de la semaine!

Ce vendredi 2 juin dans " Mes Premières Vacances ", direction Tenerife avec Philippe des Héros du Gazon et ses deux enfants, et Paris, la ville Lumière, avec Bouchra et Muriel.

Cette dernière a voulu mettre son amie Bouchra à l'honneur en lui permettant de voyager pour la première fois depuis son arrivée en Belgique, il y a 8 ans.

Pour ce faire, Muriel et Sara De Paduwa l'ont surprise, chez elle, afin de lui annoncer la grande nouvelle. Et c'est à Paris que les deux amies vont s'envoler, un rêve éveillé pour Bouchra qui rêve depuis toujours de voir la Tour Eiffel!

Vous retrouverez également Philippe, alias Friktish, qui partira pour la première fois en vacances en compagnie de ses deux enfants, Déborah et Aurélien.

C’est sur le terrain de foot de Pessoux que Sara et l’entraineur Leo Van der Elst ont surpris Philippe, au départ très sceptique... Le joueur redoute de prendre l'avion ! Une première épreuve qu'il surmontera avec beaucoup d'humour ;-)

Au programme de ce voyage ensoleillé, piscine, bronzette et partie de football dans le sable pour Philippe et ses enfants. Muriel et Bouchra, quant à elles, s'essayeront à un French Cancan dans le légendaire cabaret "Le Paradis Latin".

Comme chaque semaine, la petite (pas si petite que ça) fée De Paduwa offrira une surprise sur mesure à nos 5 vacanciers : Une journée dans un des plus grands parcs animaliers d'Europe pour la famille Leclercq, avec des activités VIP, habituellement réservées aux soigneurs (préparation de la nourriture des gorilles, contact direct avec les pingouins, etc)

C'est un petit-déjeuner au sommet de la tour Eiffel, qui attendra les deux amies, avec une vue incroyable sur les toits de la capitale, un rêve de petite fille qui se concrétisera pour Bouchra !