"MediaLog le Mag" revient avec une toute nouvelle formule !

La rupture des Boher officialisée par les comédiens en Live. Ils incarnaient le couple modèle de Plus Belle La Vie depuis 7 ans. Depuis quelques...

Game of Thrones : découvrez les couples qui se sont formés sur le tournage

Si dans la série « Game of Thrones » les unions se font et se défont, on peut en dire autant de ses acteurs. Au fil des saisons, les plateaux de...