Fake News : comment reconnaître le vrai du faux ?

Dans une nouvelle séquence toute fraiche baptisée le "Dico Geek", On n'est pas des pigeons nous propose 5 façons de combattre les Fake News.

1. Se méfier des titres

Les fake News ont souvent des titres accrocheurs et jouent sur la ponctuation. S'ils sont écrits en majuscule ou comportent des points d'exclamation, c'est un premier indice qui doit retenir notre attention.

2. Examiner attentivement l'URL

Les sites frauduleux imitent parfois l'adresse web d'un vrai média crédible, en ne changeant qu'un seul caractère. Vérifiez que votre info provient bien d'une vraie source d'actualité.

3. Vérifier les dates et les photos

Les chronologies incohérentes, dates erronées sont également des indices qui doivent nous alerter. Les fake news contiennent aussi des photos retouchées ou des images d'actualité réelles sorties de leur contexte.

4. Trouver d'autres sources

C'est un rappel élémentaire mais avec la rapidité des réseaux sociaux, on l'oublie parfois.

5. S'assurer que ce n'est pas une blague

Le Gorafi ou Nordpresse sont des sites parodiques. Ils se moquent et détournent l'actualité. Leurs articles sont souvent repris sur Facebook ou Twitter et partagés par les utilisateurs crédules qui les présentent à leur tour comme des infos avérées. Et comme on a tendance à croire ses amis, on ne vérifie pas forcément et on partage l'article.