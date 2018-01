Une semaine gourmande

Toute l’équipe de Max et VÉNUS vous souhaite une excellente année 2018. En espérant que nombreux de vos vœux se réalisent, pas tous, la gourmandise est un vilain défaut…

En parlant de gourmandise, Max vous mitonnera des petits plats dont il a le secret.

Lundi, il y aura du lapin, cuisiné selon la tradition tournaisienne du Lapin perdu et un lapin en gelée.

Mardi, pour reposer son organisme, des recettes détox, avec différents bouillons.

Mercredi on fête la naissance du plus célèbre héros du 9e Art, Tintin, avec des références au Lotus bleu et Au crabe aux pinces d’or.

Jeudi, Max cuisinera pour une Miss Belgique, comme toujours deux recettes. Une de Wallonie, une de Flandre.

Le vendredi fait toujours la part belle aux téléspectateurs. Notre Chef réalisera deux variations du Parmentier.