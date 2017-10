Un cocktail pour des apéros : le Negroni

Et pas n'importe lequel : un champion du monde, excusez du peu.

Petit rappel ou info pour ceux qui l'ignorent, le vermouth, c'est un vin aromatisé et fortifié par une eau de vie, une liqueur.

Le Vermouth " la quintinye royale " vient d’être élu meilleur vermouth au monde.

Pour la petite histoire, Monsieur de la quintinye était tout bonnement le botaniste de Louis XIV.

Dans ce vermouth, c’est un vin des Charentes qui n’est pas cuit attention ! mais à une macération

longue et additionné d’eau de vie et de plus ou moins 21 épices et plantes différentes.

Le vermouth se déguste sur glace ou peut être sert de base à plusieurs cocktails et

aujourd’hui Fabienne vous apprend à concocter un Negroni...

Un doseur, un économe et une cuillère , ça c'est pour les ustensiles. Les ingrédients, c'est du Gin, du Campari, du Vermouth, des zestes d'orange et des glaçons.

La recette :

Mettez des glaçons dans un grand verre, ajoutez 3 cl de vermouth, 3 cl de gin PANDA (un gin belge, bio disponible en grandes surfaces), 3 cl de Campari. Mélangez avec la cuillère Prélevez à l'économe deux zestes d'orange. Frottez-en un sur les contours du verre afin de les parfumer. Décorez le verre avec le deuxième

Si comme Fabienne, vous est grande aventurier-aventurière, laisser infuser des poivrons pendant une semaine dans le gin.