TUTO : Madeleines aux tomates contifes - Tempura de Petits-Gris , crème à l'ail

TUTO tempura de petits gris, crème à l’ail

Pour réaliser des tempuras de petits gris avec une crème à l’ail

Mélangez la poudre de tempura et l’eau pétillante. Piquez les escargots sur des bâtonnets et trempez-les dans le mélange. Faites-les frire à 180-200°. Enlevez-les ensuite des brochettes et repassez-les une dernière fois dans la friteuse.

Versez le bouillon de volaille dans une casserole, ajoutez le beurre, la gousse d’ail, la crème, le sel, le poivre et le piment d’Espelette. Mixez le tout.

Servir le bouillon dans un bol de soupe et ajoutez les escargots et le persil.

TUTO madeleine aux tomates confites et tapenade d'olives noires

Battez les œufs et ajoutez au fur et à mesure la farine.

Mélangez la levure chimique dans du lait tiède. Ajoutez ce mélange aux œufs battus et à la farine. Incorporez ensuite le beurre clarifié. Remuez délicatement pour obtenir une pâte homogène. Mettez les dés de tomates confites et assaisonnez avec de la fleur de sel. Versez la pâte dans un moule à madeleine à l’aide d’une poche à douille. Faites-les cuire au four 15 minutes à 170°.

Disposez les madeleines sur une assiette et déposez quelques points de tapenade d’olives noires.