TUTO : Le Saint-"Bière" et sa déclinaison de chicons

Pour réaliser le Saint-Pierre et sa déclinaison de chicons pour 4 personnes

Préchauffez le four à 120°

Huilez le poisson.

Dans un bac gastro, si vous n’en avez pas, un plat en verre suffira, versez-y la bière blanche et ajoutez l’échalote coupée en deux, le citron confit et le thym.

Dans le poisson vidé préalablement, placez le persil plat, le romarin, le bouquet garni et l’ail écrasé. Salez le poisson avec du gros sel. Et plongez-le dans la bière. Ajoutez ensuite une bonne couche de beurre et du piment d’Espelette.

Recouvrez le plat et enfournez-le pendant 45 minutes.

Une fois que le poisson est bien nacré, levez les filets et enlevez les arêtes.

Pour les chicons cuit au micro-onde, placez-les dans un plat avec du sel, du poivre, de la noix de muscade et du beurre. Faites chauffer pendant 7 à 11 minutes en fonction de la puissance de votre micro-onde.

Pour la mousseline de chicon, faites fondre du beurre dans une poêle. Ajoutez les chicons coupés, le sel, le poivre, la noix de muscade et de la cassonade. Mixez ensuite jusqu’à l’obtention d’une mousseline.

Pour la salade froide, ne gardez que les belles feuilles et coupez-les en julienne. Assaisonnez-les, ajoutez quelques gouttes de citron, de l’huile d’olive, de la ciboulette et mélangez.

Pour la sauce, retirez la peau du citron confit et coupez-le finement. Incorporez les morceaux au jus. Montez la sauce au beurre jusqu’à ce que ça mousse.

Placez le poisson au milieu de l’assiette. Coupez les chicons cuit en deux dans le sens de la longueur et dressez-les par-dessus. Roulez la salade froide à l’aide d’une fourchette et placez ensuite une cuillère de mousseline le long du poisson. Nappez avec la sauce et rectifiez l’assaisonnement.