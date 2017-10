TUTO : Langoustines poêlées sur coulis de crustacés à la betterave

Faites revenir une brunoise de carottes et de céleri avec de l’ail et du laurier dans de l’huile d’olive. Ajoutez les têtes de langoustine et cassez-les pour en extraire le corail. Ajoutez un peu de concentré de tomates pour la couleur et quelques branches de thym. Mouillez à hauteur et laissez infuser 45 minutes.

Passez ce bouillon au chinois et pressez bien pour en extraire toutes les saveurs. Faites réduire très rapidement pour que le goût soit corsé. Montez ce coulis avec des morceaux de beurre bien froid. Au dernier moment, ajoutez de la purée de betterave.

Décortiquez les queues de langoustines à cru, faites une petite entaille dans le dos pour en retirer l’intestin.

Assaisonnez les deux faces avec du sel et du poivre.

Faites-les saisir sur une face dans une poêle bien chaude, avec de l’huile d’olive, jusqu’à ce que le dessus commence à blanchir. Retournez-les quelques secondes et sortez-les de la poêle.



Disposez le coulis dans une assiette creuse. Placez les langoustines et décorez avec des pousses de pois.