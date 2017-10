TUTO : Filets de bœuf façon "Tataki"

Pour réaliser le filet de bœuf façon " Tataki " pour 4 personnes.

La veille, saisissez le bœuf entier sur toutes les faces dans du beurre clarifié.

Réservez sur une grille.

Pour la marinade, mélangez le jus de citron vert, la sauce soja, l’huile de sésame, le piment, l’ail, l’huile de pépins de raisin, 2 c à s de sucre de canne liquide. Poivrez.

Immergez le bœuf refroidi dans la marinade et réservez au frais une nuit.

Réalisez un salpicon avec l’ananas, ajouter la menthe, le citron vert et l’oignon rouge.

Détaillez le boeuf en tranches les plus fines possible. Disposez sur une assiette des petits tas de salpicon, des morceaux d’avocat, des tranches de viande, l’oignon en pickles, un peu de marinade, des haricots noirs, des pousses de pois et du riz frit.