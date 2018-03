Tatiana Silva rejoint "Max & VÉNUS"

Depuis des années, Tatiana est passionnée par tout ce qui touche au bien-être et à la cuisine. Avec le rythme de vie qui est le sien, elle est attentive à son hygiène de vie et a adopté un mode de vie axé sur le bien-être. C’est donc assez naturellement qu’elle a accepté de rejoindre les chroniqueuses de l’émission et de partager ses trucs et astuces avec le public.

Elle vous dira comment tenir le coup lors d’une journée "marathon" ou comment vous préparer à une semaine particulièrement intense, etc. Et c’est avec l’élégance et la spontanéité qu’on lui connaît que Tatiana est prête à partager ses expériences.