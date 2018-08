Saurez-vous reconnaître ces nouveaux chroniqueurs ?

Au programme, vos recettes préférées, des bons plans, des astuces, des invités, des fous rire et une multitude de surprises ! Mais surtout de nouveaux chroniqueurs ... Il y a ceux qui vous feront rêver, ceux qui vous feront voyager. Certains vous ferons rire et d'autres vous épateront ! Une chose est sure Max et Fanny ont vu les choses en grand et se sont entourés des meilleurs !