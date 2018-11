Raie aux câpres.

Commencez par mélanger la farce fine de raie avec la duxelles de cornichon.

Disposez cette farce sur la raie levée en filet, roulez-la et assaisonnez. Formez un boudin dans un film alimentaire et faites-le cuire au cuit-vapeur.

Réalisez un beurre noisette, ajoutez la crème, assaisonnez et remettez le mélange sur le feu jusqu’à ébullition. Ajoutez un peu de jus de câpres et, sur le feu, montez le tout en sabayon en émulsionnant avec les jaunes d’œufs. Disposez le mélange dans un siphon.

Dans une autre casserole, faites chauffer les pommes de terre précuites à l’eau dans du beurre, assaisonnez, ajoutez le thym, la fleur de sel, les oignions au vinaigre et le persil.

Dressez en détaillant la raie en tronçon, ajoutez les pommes de terre, disposez l’espuma de beurre noisette, les tronçons de citron, les câpres déjà fris, le persil, et quelques croutons de pain.

1,5 kg d'ailes de raie débarrassées de leur cartilage

Farce fine de raie (raie mixée avec œuf, sel, poivre, crème)

2 c à s de cornichons coupés en duxelles

150 g de beurre

30cl de crème

2 jaunes d'œuf

50 g de petits câpres de type Lilliput

500 g de pomme de terre

Huile d'olive

1/4 de botte de persil plat

1 citron

Quelques croûtons de pain Sel, poivre