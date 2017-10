Quiz : les préjugés en cuisine

Dixit Florence Foresti, les garçons ça mangent des patates, de la viande le tout arrosé d'une bonne bière. Les filles, ça mangent des graines, des salades, avec un verre de vin blanc…

Le sexisme culinaire on l’a toutes déjà vécues… au moment d’un premier rendez-vous ! On se retrouve dans un super resto et alors qu’on salive sur un steak au poivre dans la carte, on commande une salade… Pourquoi ? Mais pourquoi ?

Ben il y a une raison… Pour les femmes, manger une salade voudrait dire : " je suis belle, attirante, je peux prendre soin de moi". Alors que pour les hommes, manger beaucoup ou mal signifie : Je suis en bonne santé donc je peux manger ce que je veux.

Du coup pour en venir à bout de ces sexismes culinaires, Pauline teste vos connaissances…

1 - A votre avis, entre hommes et femmes, qui boit le plus de bière ? Et bien ça se vaut, les femmes seraient 72% à en boire et les hommes 74%... Elles sont même carrément 22% à mettre la bière en numéro 1 de leur boisson alcoolisée préférée !

2 - A votre avis, quel est le pourcentage d’hommes qui cuisine quotidiennement à la maison ? Seulement 8%... Par contre attention, quand il s’agit de faire un barbecue. Là c’est 92% des hommes qui on le contrôle sur le grill…

3 - Et mon dernier test… Qui mange le plus de yaourts ? Vous voyez ce petit yaourt qui fait tant de bien à notre transit ? Et bien 40,5% des femmes les mettent en tête de leur choix de produits laitiers… mais les hommes ne sont pas loin, puisqu’ils sont 34,8% à aimer ça !

Alors, qu’on arrête de sexualiser notre nourriture. C’est plus féminin une salade que de manger un steak ? Et bien Pauline dit non… Une fille qui te retrouve au resto et se prend un méga hamburger, qu’elle mange avec amour… ça, c’est une vraie nana !