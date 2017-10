Comment réaliser une mousse au chocolat sans oeuf ?

Nathalie a changé de vie il y 2 mois. Elle a délaissé son job dans le textile pour se lancer dans la confection de pâtisseries.

Son moteur ? La gourmandise et le "bien manger"

Elle a beaucoup voyagé et lors d'un séjour en Australie, elle fond littéralement pour les raw cakes. Des desserts dans lesquels on ne retrouve ni œufs, ni lait, ni beurre, ni farine, ni additifs, ni conservateurs … et encore moins de cuisson ! Mais attention pas moins calorique !

De retour en Belgique, elle expérimente dans sa cuisine privée des gâteaux à base d'amande, de dattes, de graines de sarasin, de noix de cajoux, de crème de coco ... des ingrédients uniquement bruts et naturels. Son mari sera son goûteur officiel ! Elle s'associe ensuite avec le jeune liégeois Michaël Labro - M&A Macarons - et lance NatsRawLine. Depuis fin août, elle en produit 5000 par jour et ne compte pas s'arrêter là.

Alors que vous soyez foodistes, intolérants ou allergiques aux œufs, au gluten et/ou au lactose, ou tout simplement à la recherche de produits alimentaires moins transformés, le raw cake est fait pour vous. Ne manquez pas non plus de visiter le VeggieWorld qui débarque pour la première fois en Belgique, les 21 et 22 octobre à Tour et Taxis.

Aujourd'hui, elle concocté une mousse au chocolat vegan pour Max et ses complices.

Quelques mois plus tard, Nathalie lance "NatsRawLine", et ses pâtisseries vegan se vendent comme des petits pains.

Vous pouvez découvrir les pâtisseries vegan de Nathalie sur sa page Facebook et son compte Instagram.