Mes moules en gelée

Ingrédients pour 4 (entrée)

1 litre de moules de Zélande

1 échalote

10cl de vin blanc sec

1 petite branche de céleri

1 pomme granny

1 tige de citronnelle

2 c à s de vinaigre de riz

30 g de chorizo Iberico pas trop piquant

Curry

Mayonnaise

Agar-agar

Cuisson des moules

1/Bien gratter les moules.

2/Faire suer l’échalote et le céleri en branche détaillé en tronçons dans une noix de beurre, ajouter le vin blanc et les moules, ajouter la citronnelle.

3/Les laisser s’ouvrir et cuire en remuant la casserole afin de mélanger les moules en les faisant sauter.

4/Une fois cuites, les débarrasser en veillant à conserver le jus de cuisson.

5/Filtrer le jus cuisson, afin d’avoir un jus sans impuretés (base de la gelée), le passer à travers un torchon.

Préparation des légumes

6/Tailler une fine brunoise de pomme verte en conservant la peau.

7/Tailler une fine brunoise de chorizo

Préparation de la gelée et montage

8/Ajouter l’agar-agar au jus de moule filtré et bien le dissoudre.

9/Dans un petit plat carré et haut, déposer un peu de jus de moule légèrement pris, déposer les moules, les petites pastilles de betterave, les petits dés de pommes et quelques dés de chorizo ; recouvrir de jus de moule.

10/Répartir l’ensemble harmonieusement dans la gelée.

11/Mettre au réfrigérateur au moins 2 heures.

Dressage

12/Démouler l’aspic de moules, détailler un beau rectangle à l’emporte pièces, mettre dans une assiette.

13/décorer de quelques moules en coquilles avec quelques dés de chorizo , répartir quelques pointes de mayonnaise au curry. Finir par quelques pluches de persil plat.