Le pain, c'est toute une histoire !

Il trône sur les tables au quotidien et ce depuis la nuit des temps.

Remontons en 8000 avant Jésus-Christ, dans la vallée du Nil pour voir apparaître les premiers pains. Les égyptiens avaient alors eu l’idée de moudre les grains de blé et de mélanger cette poudre à l’eau du Nil très chargée en limons.

Ils avaient compris que cette eau contenait des agents de fermentation et qu’en laissant reposer cette mixture et en la cuisant, quelque chose de comestible pouvait en sortir.

On peut à partir de ces éléments suivre une véritable route du pain en Méditerranée, où les îles furent souvent des escales essentielles (telle la Sicile), et c’est encore dans l’insularité que l’on retrouve aujourd’hui les traditions du pain les mieux conservées.

Sur le pourtour de la Méditerranée, on retrouve la plupart du temps les mêmes coutumes populaires qui donnent au pain différentes significations symboliques : il faut qu’il soit rompu avec les doigts et non coupé avec un couteau ; sur la table, le pain doit toujours être mis à l’endroit et jamais à l’envers, ce qui porte malheur ; si par mégarde il tombe à terre, il sera brandi avec respect, voire embrassé…

Dans l’antiquité, le pain est présent dans les rituels egyptiens de la mort. Dans le judaïsme, les jours de shabbat, les juifs apportaient 12 pains au temple de Dieu. Dans le christianisme le pain est aussi au centre de l’Eucharistie chrétienne, on parle alors du pain sacramentel, appelé Hostie. Le pain représente le corps du christ.

On peut constater que le pain a une symbolique très particulière presque inhérente à la culture dans laquelle il se trouve. Suivant le dicton “dis moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es”, la façon avec laquelle vous consommez le pain témoigne souvent de votre influence culturelle. Certains ne peuvent imaginer une table sans pain (et sans pouvoir saucer !), ceux pour qui le pain est un plaisir, le centre ou l’accessoire du repas. Une chose est sûre, quand on est bon comme du pain, la galette devient reine même si elle a acquis son royaume pour une bouchée de pain.