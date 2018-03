La recette de lumaconi farcis au jambon sur une écume de parmesan

Réalisez un roux avec 50 g de beurre et de la farine. Liez avec le fond de volaille et mélangez. Assaisonnez de noix de muscade ;

Faites suer l’oignon émincé dans 20 g de beurre, ajoutez les dés de jambon et incorporez ce mélange au roux ;

Faites chauffer le lait dans un poêlon et ajoutez-y 50 g de parmesan râpé. Mixez.

