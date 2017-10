La globe-croqueuse Amélie en virée dans le Pas-de-Calais

Elle a vécu une expérience gastronomique unique chez un vrai artiste: le chef Alexandre Gauthier, 2 étoiles au Michelin. Un chef passionné des arts du spectacle comme le théâtre et le cirque et qui incorpore sa vision magique et féérique à tous ses plats.

Et quelle cuisine spectaculaire. 11 services fantastiques !

Ecoutez-la parler de La Grenouillère, un restaurant qui vaut définitivement la peine d'être découvert.