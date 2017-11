Comment cuisiner en économisant de l'énergie ?

Mais ça représente quoi concrètement ? Pour vous donner une idée, quand le compteur enregistre 1kw/h, cela correspond à 17h d’éclairage pour 1 ampoule, 100h de musique ou la préparation de 50 tasses de café,1h de four à micro-onde....

Entre le réfrigérateur, le lave-vaisselle, les plaques de cuisson et le four... De 25 à 33% cette énergie est utilisée à la cuisine !

Cindya nous parle cuisine low energy et comment l'appliquer chez soi.

Cuisiner low énergie, c’est donc réléhir à son bilan carbone, pas seulement en renonçant à acheter des ananas du Costa Rica mais en réfléchissant aussi à comment on va cuisiner cette pomme de terre bio et locale qu’on est allé chercher à pied à la ferme voisine. La cuisine, c’est essentiellement une histoire de cuisson ! Pour éviter que l'énergie de cuisson ne parte en fumé, voici donc une liste de "conseils de grand-mère" révolutionnaires. Le jeu, c’est d’employer intelligemment tout ce qu’on a à disposition pour limiter autant que possible ces échanges thermiques qui sont énergivores et produisent du CO2.

● Un geste facile et efficace : mettre un couvercle sur la casserole pendant la cuisson. Ce

simple geste permet une économie de 30 % de "combustible" quel qu'il soit. Si l'on

souhaite maintenir un liquide à ébullition, il permet d'économiser jusqu'à70 % d'énergie.

● Mettre une casserole sur une plaque ou un brûleur plus grand que nécessaire n'apporte

rien de plus que de cuire un peu d'air ambiant. L'adaptation du diamètre du "feu" à celui

de l'ustensile de cuisine permet un gain de près de 30 % d'énergie.

● On réinvente l’eau chaude. Pour faire passer 1 l d'eau de 14 à100°C dans une casserole, il faut 100 Wh (l'équivalent de 10 ampoules basses consommation allumés pendant 1 heure!) Dès que l'eau est à ébullition, on peut réduire la puissance du feu de ⅔ car l'eau qui est à 100°C ne montera pas plus haut en température ; par contre elle s'évaporera en emportant avec elle de l'énergie…Un surplus d'eau dans la casserole, c'est un surplus à faire bouillir.

● Si vous disposez d’un four à air pulsé dites adieu au préchauffage à vide (sauf pour la pâtisserie) et bonjour aux économies. On peut optimiser la chaleur de son four en y mettant plusieurs plats en même temps. Sachez aussi que pour le four, il y a des couples “température/duré de cuisson” qui consomment moins. Il vaut mieux par exemple cuire 30 min à 180° que 2h à 100°. Donc pour réduire le tps de cuisson, on découpe les aliments: on fera un poulet crapaudine et des tranches de pomme de terre plutôt qu’un poulet entier et des pommes de terre en chemise. C’est tout aussi bon et la chaleur se répartir plus vite.

● On pense aussi à tirer parti de la chaleur accumulé: Une plaque de cuisson électrique continue de chauffer environ 15 minutes après extinction du "feu". Une casserole bien isolé aussi. Quand on a du temps devant soi, on peut aussi utiliser un Thermos : par exemple un peu d'eau bouillante dans un Thermos rempli de lentilles crues donne quelques heures plus tard un repas de lentilles cuites...

● Sauf indication contraire , pensez à décongeler les aliments surgelé avant de les cuire.

● Y a pas que le chaud, y a aussi le froid ! On a dit tout à l’heure que notre frigo consomme énormément. On ne peut pas s’en passer mais on peut lui donner un coup de main. Pour maintenir la température dans le frigo à5° et lui éviter de travailler trop, on joue avec l’air présent dans le frigo: on élite de le laisser ouvert pour faire entrer de l’air chaud, on supprime tous les emballages superflus (qui contiennent des poches d’air et qui vont donc réchauffer l’atmosphère du frigo), on attend que les restes du repas soient refroidis avant de les stocker au frigo, et on remplit bien son frigo mais sans trop le bourrer, faut que l’air circule.

Et comme toujours, ce sont des petits gestes qui peuvent sembler dérisoires, mais si tout le

monde s’y mettait, ça pourrait faire une belle différence, tous ces kw/h épargné. La COP23 dans ta cuisine, ça commence aujourd’hui! Toi aussi, sauve les ours polaires en cuisinant ton poulet rôti!