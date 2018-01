Crabe au poivre de Sichuan

Faites torréfier à sec, dans un wok, le poivre de Sichuan et le gros sel pendant une vingtaine de minutes en remuant régulièrement ;

Une fois le mélange poivre/sel torréfié et refroidi, mixez-le afin d’obtenir une poudre fine. Réservez ;

Passez les crabes quelques secondes dans une huile de friture à 200° pour fixer la maïzena. Epongez-les et réservez-les ;

