Bonne année 2019

Nous vous souhaitons une année 2019 pleine de saveurs et d'épices, toute en douceur comme les pâtisseries d'Anaïs, riche et ample comme les vins présentés par Ophélie, joyeuse et pétillante comme Fanny, drôle et légère comme l'humour de Kody, pleine de surprises comme Prezy, élégante, raffinée, comme Gerald, saine et charmante comme Tatiana, souriante et astucieuse comme Marion, rayonnante et lettrée comme Cyndia. En deux mots (même s'il n'y en a qu'un), PARFAITE, comme la cuisine de Max.

Pour les bonnes résolutions, nous verrons bien au cours de l'année qui en a prises et qui les tiendra, et pendant combien de temps... Et vous, vous en avez prises des bonnes résolutions ?

On vous promet quelques surprises pour 2019, il faudra encore un peu patienter pour les découvrir, alors comme on dit en anglais "Stay Tuned", restez connectés.

A très vite !!!