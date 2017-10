Traquer les tornades Dans le contexte des changements climatiques qui sont en cours un peu partout sur notre planète, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes tend à augmenter. Toute les populations en subissent les conséquences, y compris dans notre pays : orages plus nombreux, plus puissants, tempêtes, inondations, etc. Dans certaines régions du globe, certaines manifestations naturelles à la fois extrêmement dangereuses et extraordinairement spectaculaires se produisent de plus en plus souvent. C’est le cas des tornades, dont les vents atteignent et dépassent parfois les 300 kilomètres à l’heure. Chaque année, environ 1.000 tornades se produisent aux Etats-Unis, en particulier dans la région des plaines du centre du pays. Les conséquences, ce sont des destructions massives, d’une violence inouïe, et des victimes chaque saison plus nombreuses. Pour bien comprendre comment se forment ces phénomènes extrêmes, et aider les pouvoirs publics à prendre les meilleures dispositions possibles pour les populations, il est nécessaire d’étudier les tornades sous tous les angles. Y compris en s’approchant au plus près de ces monstres. C’est là qu’interviennent ceux que l’on appelle les traqueurs ou les chasseurs de tornades. Généralement des jeunes passionnés de météo et d’expériences ultimes, accrocs à l’adrénaline. Leur mission : se déplacer le plus rapidement possible en plein cœur des zones orageuses pour tenter de filmer la gestation, la formation puis le déplacement des tornades les plus puissantes. Le tout pour fournir des données les plus précises possibles aux scientifiques qui essayent de mesurer l’évolution de ces phénomènes. L’équipe est donc à l’affut, scrutant le ciel, poursuivant le moindre bouleversement nuageux ou… fuyant très vite en cas de péril imminent. Car plus les traqueurs sont proches de leur cible et plus elle est dangereuse, menaçant à tout moment de les emporter dans les airs. Le défi est donc élevé, mais ils n’ont pas hésité à le relever, quoi qu’il leur en coûte. Plongés dans l’acti