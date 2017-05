“Opérés dans le ventre de leur mère ” / Extraits

L’échographie prénatale permet aujourd’hui d’obtenir des images du fœtus in utero en temps réel et en très haute définition. Quand on détecte une maladie ou une anomalie, on organise un suivi jusqu’au terme de la grossesse, pour favoriser une prise en charge efficace dès la naissance. Mais dans certains cas il n’est pas possible d’attendre : quand le risque de mort du fœtus dans le ventre de sa mère est important s’il n’est pas traité de façon urgente. Dans ce genre de situation, il peut apparaitre une seule et ultime solution : l’intervention chirurgicale in utero. C’est ainsi que depuis peu des médecins sont parvenus à développer des techniques permettant d’intervenir sur la maladie ou la malformation de l’enfant sans pour autant le faire naître, pour lui permettre de terminer ensuite son développement normalement après l’opération.

Par définition, ces interventions sont extrêmement risquées. Elles sont réalisées sous grande tension, en présence de couples forcément soumis à un stress intense. Et leur issue n’est pas toujours favorable. Mais elles sont indispensables pour offrir aux bébés des chances supplémentaires de survie.

Deux des pionniers, précurseurs de ce type d’opération, sont des chirurgiens belges. Ils ont accepté, comme leurs patients, la présence des caméras de Matière Grise. En exclusivité.

A l'image de Laurent et de sa compagne Audrey, enceinte de 5 mois. L'enfant qu'ils attendent doit être opéré en urgence à l'hôpital Brugmann, à Bruxelles. Le foetus souffre d'une hernie du diaphragme, une pathologie rare qui touche 1 enfant sur 4000. Dans le cas d'une hernie, le diaphragme, ce muscle qui permet normalement de séparer la cage thoracique et le ventre, est troué. Des organes comme l'estomac et le foie peuvent alors remonter dans le thorax et empêcher les poumons de se développer normalement. Privé de poumons normaux qui lui permettrait de respirer, l'enfant aura très peu de chance de survie après l'accouchement. L'opération hors du commun que nous allons vivre avec Laurent est Audrey consiste à s'introduire par un trou de quelques millimètres dans le ventre de la maman. Puis à entrer dans la bouche du fœtus, et à descendre dans sa trachée pour aller y gonfler un petit ballon de 2 millimètres. La pression créée dans le thorax doit aider les poumons à grandir, malgré la montée des organes. Et à atteindre une taille suffisante pour que le bébé puisse respirer à sa naissance. Si l'opération réussit, le parcours du combattant ne sera pas terminé pour Audrey et Laurent. Il faudra de nouveau opérer, une fois que les poumons auront atteint une taille minimum, afin de retirer le ballon de la trachée de l'enfant, pour qu'il puisse respirer à sa naissance. A Londres, Nataly et John sont à cette étape du processus. Le jeune couple remet tous ses espoirs entre les mains d’un Professeur spécialisé, qui va réaliser cette incroyable opération…